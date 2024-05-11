Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anında kaldırımda yürüyen ve yaralının adeta ayaklarının dibine düştüğü adam, yardım etmek yerine sadece yaralıya bakıp, durmadan yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün ani bir hareketle direksiyonu sağa kırması ve motosiklete çarpması kayıtlara girdi.

Kaza Remzi Güven Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi istikametine gitmekte olan Yusuf Bayar'ın kullandığı 07 FCH 26 plakalı otomobil ile aynı istikamette gitmekte olan Mertcan Örçen'in kullandığı 07 BDK 593 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın otomobil sürücüsünün aniden direksiyonu sağa kırması, sağından geçmekte olan motosikletin otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldiği görüldü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına otomobilde bulunanlar koşarken, kazayı gören bir vatandaşın yaralıya yardım etmek yerine hızla olay yerinden ayrıldığı görüldü. Yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA