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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var
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Antalya'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza, kavşakta iki aracın çarpışması sonucu oluştu ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Şevket Özgür'ün kullandığı 01 ARD 236 plakalı motosiklet ile, Gülveren Caddesi'nde Antalya Caddesi'nden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Nihal Arıcıgil'in kullandığı 07 BMU 964 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü hıçkırarak ağladı

Kazanın ardından otomobili kullanan kadın sürücü, motosiklet sürücüsün kaza sonrası kendisini suçladığını belirterek hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayan sürücüyü teselli etmek mümkün olmazken, hastaneye gitmeyi de kabul etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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