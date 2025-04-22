Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: Sürücü takla atarak yola savruldu

Başını otomobilin camına çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak takla atan sürücü, başını otomobilin camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden gelip yapay şelale istikametine seyir halindeki Mesut T.A 'nın kullandığı 16 BME 648 plakalı motosikletin, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinden Demokrasi Bulvarına çıkan Ali İ. Ü'nün kullandığı 07 LOA 80 plakalı otomobil ile çarpışması sonucunda kafasını arabanın camına vuran motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden fırlayan ve takla atarak otomobilin ön camına başını çarpan sürücü, ardından yola savrularak yaralandı.

Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.