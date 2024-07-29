Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden gelerek Denizkızı Kavşağı'ndan deniz istikametine dönmeye çalışan Fatma B. idaresindeki 07 MVR 58 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Hasan A. idaresindeki 07 HDB 95 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Hasan A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Hasan A. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA