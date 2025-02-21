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Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hazal H.'nin kullandığı 07 BCR 946 plakalı motosiklet ile Murat Ş.'nin kullandığı 63 AAU 491 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat Ş., "Motosiklet sürücüsü motoru kaydırdı ve çaprazıma doğru yönelip üzerime doğru geldi. Bende aracın altına girmesin diye sağ tarafa kaçtım. Daha sonra tampona vurdu ve yere düştü" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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