Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir genç yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtulan yolcu ile dikkat çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan genç kafasını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak'tan Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K.'nın kullandığı 07 LJH 84 plakalı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde Orhangazi Caddesi istikametine seyir halindeki M.M.S.'nin kullandığı 07 BUH 836 plakalı motosiklete yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S. başını kaldırıma vurmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan genç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA

