Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Manavgat'ta meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nin kullandığı 68 DN 909 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 47 AEN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa