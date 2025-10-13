Haberler

Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nin kullandığı 68 DN 909 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 47 AEN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
