Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nin kullandığı 68 DN 909 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 47 AEN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. - ANTALYA