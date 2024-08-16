Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün 19.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayşegül Sokak'tan gelerek Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkmaya çalışan Abdülhamit K. idaresindeki 07 BIA 818 plakalı motosiklet ile Uğur Mumcu Caddesi'nden gelerek Ayşegül Sokak'a dönen Özcan A. idaresindeki 39 BA 339 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten asfalt zemine savrulan sürücü Abdülhamit K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA