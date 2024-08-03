Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gül Sokak'tan Bülent Ecevit Caddesi'ne çıkan Şahin T. idaresindeki 07 NB 315 plakalı otomobil ile Bülent Ecevit Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ömer B. idaresindeki 07 BIE 913 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten asfalt zemine savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Ömer B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Ömer B., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA