Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Armutçuk Sokaktan Mustafa Yüceson Caddesine seyir halinde olan Tolga Ş. İdaresindeki 07 UAG 51 plakalı otomobil ile Mustafa Yüceson Caddesi üzerinde seyir halinde olan Naz O. İdaresindeki 07 BMB 124 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Naz O. ve arkasında bulunan Pelin Ş. motosikletten savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Naz O. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Naz O. tedavi altına alındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA