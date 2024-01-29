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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sırasında Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (29) idaresindeki 07 AAT 197 plakalı Scoda marka otomobil, karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki 4907 YU 682 plakalı BMC marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön bölümünde sıkışan Rıza Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Savcılık ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir başka kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Araçların kaza yerinden kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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