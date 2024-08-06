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Antalya'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 14 yaşındaki sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün ailesine ise yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün ailesine ise yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL ceza yazıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 10001. Sokak'tan gelerek kavşaktan Selinus Sahili istikametine dönen Ertuğrul K. (14) idaresindeki elektrikli motosiklet ile ilçe merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Tülay Ö. idaresindeki 07 NE 208 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada elektrikli motosikletten yola savrulan 14 yaşındaki sürücü Ertuğrul K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaşındaki yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan; 14 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ertuğrul K.'nın ailesine, yaşı küçük araç kullandırmaktan 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Kazaya karışan elektrikli motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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