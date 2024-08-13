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Antalya'da otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesinde bulunan duvara çarptı. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, şahısların 'sürücüyü hatırlamıyoruz' yalanı, polislerin yaptığı incelemeyle son buldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçesinde bulunan duvara çarptı. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, şahısların "sürücüyü hatırlamıyoruz" yalanı, polislerin yaptığı incelemeyle son buldu.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Esentepe Mahallesi istikametine seyir halinde olan Arif Y. idaresindeki 07 AHT 599 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Bir evin bahçesinde bulunan duvara çarparak duran otomobilin sürücüsü Arif Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Bahattin B., Hasan S. ve Erdal Ö. yaralandı. Kazayı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

"Sürücüyü hatırlamıyoruz" dediler

4 kişinin yaralandığı araçta bulunan şahıslar, aracı kullanan kişiyi hatırlamadıklarını söyledi. Olay yerine gelen ve araç sahibi olduğu öğrenilen başka bir kişi ise aracı kendi kullandığını iddia etti. Polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede aracı kullanan şahsın 18 yaşındaki aday sürücü Arif Y. olduğunu belirledi. Yaralılardan ikisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılırken, 2 kişi de kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsünün ehliyeti iptal edilerek, cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa 3-sayfa antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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