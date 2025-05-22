Antalya'da Otomobil Çarpması Sonucu 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da Otomobil Çarpması Sonucu 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Adnan Demir, hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti.

15 Mayıs günü G.Y. idaresindeki 07 BIJ 227 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde yola kaçan topun peşinden giden Adnan Demir'e (7) çarpmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.Y., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Kazada ağır yaralanan Demir, kaza yapan aracın sürücüsünün aracı ile Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da ambulansla Antalya'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Adnan Demir, 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Serik ilçesi Deniztepesi Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde topun peşinden koşan çocuğun aracın altında kaldığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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