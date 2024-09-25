Antalya'da Otomobil Ayakkabı Mağazasına Girdi, Şans Eseri Yaralanan Olmadı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma aşarak bir ayakkabı mağazasına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarında kaydedilirken, şans eseri kimse yaralanmadı.
Antalya'da otomobil ayakkabı mağazasına böyle daldı
Güvenlik kameralarına yansıyan kazada şans eseri kimse yaralanamadı
Kaldırımdaki 1 yaya aracı fark edip altında kalmaktan son anda kurtuldu
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşan otomobil, ayakkabı mağazasının kapısına dayandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, aracın kaldırıma çıktığı sırada 1 yaya aracın altına kalmaktan dikkati sayesinde kurtuldu.
Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Sağlam A.'nın kullandığı 07 ASU 938 plakalı otomobil hareket ettiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırımı aşarak ayakkabı mağazasının vitrinine çarparken maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Çalışan ölümden döndü
Kaza sırasında vitrinin hemen arkasında bulunan bilgisayarın başında olduğunu, çarpmanın şiddetiyle oturduğu sandalyenin devrildiğini belirten mağaza çalışanı ölümden döndüğünü, psikolojisinin iyi olmadığını belirtti. Kaza anı ayakkabı mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park yerinden hareket etmesi ve vitrine çarptığı anlar yer aldı. Bazı vatandaşlar kazadan saniyelerle kurtulurken, otomobilin bir vatandaşın koluna çarptığı görüldü.