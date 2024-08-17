Antalya'da Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü ise araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden gelerek kavşaktan dönen Sadık Ahmet D. idaresindeki 15 HA 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadık Ahmet D., araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şoka uğrayan sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Geçirdiği kazanın şokunu üzerinden atan sürücü ise polislere olayı anlatmasının ardından talebinin bulmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Kaza yaparak ağır hasar alan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA