Antalya'da Otobüs Terminaline Gitmek İsteyen Yayaya Otomobil Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs terminaline gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulduktan sonra yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Belek turizm merkezi yolu üzeri otogar kavşağında akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Evren Yavuz isimli yayaya, otobüs terminaline gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada G.B.Y.'nin kullandığı otomobil hızlı bir şekilde gelerek çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Evren Yavuz yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü G.B.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metrelerce havaya savruldu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yavuz'un yolun karşısına geçeceği sırada sağından gelen arabadan sakındığı, ardından yoluna devam ettiği sırada solundan gelen otomobilin hızla çarpmasıyla metrelerce havaya uçması yer aldı. - ANTALYA