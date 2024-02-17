Antalya'da Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinden malzeme alıp çıkarken şüphelenilerek durdurulan bir kişinin elindeki köpük basınç makinesinden, zulalanmış şekilde 2 kilogram esrar ele geçirildi. Farklı bir operasyonda ise bir ikamette yapılan aramada ise 10 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, iki olaydaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ve sokak suçları ekipleri, Antalya şehirlerarası otobüs terminalinden malzeme alıp çıkarken durumundan şüphelenilerek yakalanan F.T. isimli şahsın elindeki karton kutu içinde bulunan köpük basınç makinesine el koydu. Spiralle kesilen makinenin içinden zulalanmış şekilde 2 kg esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit Türk lirası ele geçirildi.

Farklı bir olayda ise uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile ilgili şüpheli K.C. ve E.S'nin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda daralı halde 10 kg metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanan şahıslara 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan' adli işlem yapıldı. - ANTALYA