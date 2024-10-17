Antalya'da Otobüs, Minibüs ve Vinçin Karıştığı Kaza: 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü, minibüs ve vincin karıştığı kazada otobüs sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle otogar kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 34 PUF 020 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile şehir merkezi istikametine giden A.Ö.'nün kullandığı 07 EB 579 plakalı vinç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile vinç, yol kenarında yolcu indiren İ.S.'nin kullandığı 07 BCP 916 plakalı Mercedes marka otel servis minibüsüne çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsü S.K., elinden hafif şekilde yaralandığı için ayakta tedavi edildi. Otobüste ve servis minibüsünde bulunan yolcular şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, başka araçlara nakledildiler. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otobüs sürücüsü S.K. yaptığı açıklamada, "Ben otogara doğru dönüyordum. Vinç çok hızlı geliyordu. Minibüs yol kenarında park halindeydi. Otogarın girişini kapatmış, ona korna bastım. Vinci fark etmedim, sonra kaza oldu, çok şükür iyiyim. Elimden hafif şekilde yaralandım" dedi.

Otobüste gelen malzemeleri beklerken kazaya şahit olan bir vatandaş ise, "Sürücüler hız limitini aştıkları için burada sık kazalar meydana geliyor. Ben o esnada otobüsle gelecek malzemelerimi bekliyordum" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, otogar kavşağında, otel servis minibüsünün yolcu indirme anı ve otobüsün otogara girmek üzereyken vinç ile çarpıştığı anlar ile çarpışmanın etkisiyle vincin otel servis minibüsüne çarparak durması görüntülerde yer aldı. - ANTALYA