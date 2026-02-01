Antalya'da otobüs kazasında ölü sayısı 9'a yükseldi

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir ölüm haberi de hastaneden geldi. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu, 2 hastanın ayak ve kolunun ampute edildiği ve dikilmesi için operasyon yapılacağı bildirildi.

Kaza, 10.39'da Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kuzey Çevreyolu çok katlı kavşağına geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatarak yolda bir süre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

9 ölü, 26 yaralı

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine, gelen ekipler araç içerisinde ve altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin incelemelerde bulundu. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otobüs s ürücüsü İzzet Karağaağaç'te hastanede hayatını kaybetti böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Antalya Valisi Hulusi şahin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralılar ve kazayla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Sabah saatlerinde yaşanan kazada Tekirdağ'dan dün akşam yola çıkan yolcu otobüsü virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve olay yerinde 8 vatandaşımız vefat etti, olaydan sonra çok hızlı bir şekilde ekiplerimiz olaya müdahale etti. 22 hastayı Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettik. Müdahale edilen otobüs şoförü İzzet Karaağaç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, böylece vefat sayısı 9'a yükseldi. Diğer 21 yaralının Şehir hastanesinde olan dördüyle eğitim araştırma Hastanesindeki 3 hastamız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor bunlardan 2 hastamız ampute edildi, onların şehir hastanesinden üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde iki hastamızı aynı anda ayak ve kollarının dikilmesi için ekiplerimiz hazır. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde operasyon yapılacak" dedi. - ANTALYA