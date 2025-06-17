Antalya'da Otobüs ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'da Otobüs ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otobüs ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü Duran Apa ve arkasındaki yolcu Nuran Apa hastaneye kaldırıldı. Nuran Apa'nın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serik'in Belek Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DC 8873 plakalı otobüs ile Duran Apa'nın kullandığı 07 BGU 315 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Duran Apa ve arkasında yolcu olarak bulunan Nuran Apa yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Nuran Apa'nın durumunun ağır olduğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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