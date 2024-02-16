Antalya'da Otobüs Denetimlerinde 18 Sürücüye Ceza

Antalya'da jandarma ekiplerinin şehirlerarası otobüslere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, 18 otobüs sürücüsüne 62 bin 618 TL, 2 kişiye de emniyet kemeri takmamaktan bin 380 TL para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. 372 otobüs ve bu otobüslerde seyahat eden 14 bin 910 yolcunun denetlendiği uygulamalarda 18 otobüs sürücüsüne 62 bin 618 TL, otobüs yolcusu 2 kişiye emniyet kemeri takmamaktan bin 380 TL ceza kesildi. Otobüs yolcularına ayrıca yaklaşık 10 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ANTALYA