Antalya'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Ev ve İş Yerlerine Sıçradı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangında ev ve iş yerleri zarar gördü. Vatandaşlar alevlerin yanıcı maddelerin bulunduğu depoya sıçramaması için hortumlarla müdahale etti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahalle mezarlığında otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının 112 Acil Çağrı Merkesi'ne bihldirilmesinin ardından Fatih ve Yurtpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve soğutma çalışmaları devam eden yangın yerinden ekipler bölgeye sevk edildi. Verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larda alevlere müdahale etti.

Aşırı sıcak ve rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın ev ve iş yerlerine sıçradı. Alevler arasında kalan bir evin çatısı yanarken, yön değiştiren rüzgar nedeniyle yangın yakın noktada bulunan bir iş yerine sıçradı. İş yeri çalışanlar alevlerin duvarına kadar dayandığı mobilya ve boya atölyesine ait depo bulunan yanıcı maddeleri risk alarak dışarıya çıkardı. Çalışanların hortum ve kovalarla alevlere müdahalesi yetersiz kalırken alevler boş alanda bulunan 2 baraka ve malzemelere sıçradı. Gökyüzünü siyah dumanların sardığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin zarar verdiği evin sahibi Ali Dalgakıran ve arkadaşı Sezai Fırat, "Mezarlıktan çıkıp eve geldi, çatıda zarar var. Bizden sonra ilerleyip depoya doğru gitti" dedi.

Rahmetullah Erkul isimli vatandaş ise, "İlk başta mezarlıktan başladı, eve doğru gitti onu yaktı. Ardından itfaiye geldi. Ardından mobilya boya atölyesine kadar gitti" ifadelerini kullandı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA