Antalya'da Otel Personelini Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan otobüsün yoldan çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Belek-Boğazkent turizm yolunda meydana geldi. B.A.Ü.'nün kullandığı 07 AOY 761 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 7 otel çalışanı yaralı olarak vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA