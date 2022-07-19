Antalya'da otel lojmanı arkasındaki kargılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler

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Antalya'da otel lojmanı arkasındaki kargılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da otel lojmanı arkasındaki kargılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı binanın arkasında bulunan kargılıkta yangın çıktı.

Antalya'da otel lojmanı arkasındaki kargılıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı binanın arkasında bulunan kargılıkta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürülürken, otel lojmanının balkonunda bulunan klima ve yatak yangından zarar gördü.

Yangın, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde bulunan bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı 2 katlı binanın arkasında bulunan kargılıkta meydana geldi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün müdahalesi sonucunda söndürülürken, olay yerinde tedbir amaçlı olarak 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans bekletildi.

Söndürülmeden atılmış sigara yüzünden çıkmış olabilir

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, kargılığın yanı sıra otel lojmanının balkonunda bulunan klima ve yatak zarar gördü. Yangının, lojmanda kalan personel tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

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