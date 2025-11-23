Haberler

Antalya'da Ormanlık Alanda Yangın: Eski Okul Binası Zarar Gördü

Gazipaşa'nın Yeni Güney Mahallesi'nde çıkan yangında kullanılmayan eski bir okul binasının çatısı hasar gördü. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde kontrol altına alındı ve jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında, kullanılmayan eski okul binasının çatısı yandı.

Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılmayan eski okul binasının çatısı yangında hasar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

