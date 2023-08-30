Antalya'da Ormanlık Alanda Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 572 kök skunk bitkisi ve 10 kilo 350 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından ormanlık alan içerisine yapılan operasyonda 572 kök skunk bitkisi, 10 kilo 350 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın ormanlık alan içerisine uyuşturucu madde elde etmek için skunk ektiği tespit edildi. Şüphelinin adresinde ve tespit edilen ekili alanda yapılan aramalarda; 572 kök skunk bitkisi, 10 kilo 350 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. - ANTALYA