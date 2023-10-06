Antalya'da Ormanlık Alanda Bulunan Kadın Cesediyle İlgili Cinayet Zanlısı Yakalandı

Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir kadın cesedinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma özel bir ekip oluşturarak cinayet zanlısını Tekirdağ'da yakaladı. Zanlı suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir kadın cesedinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yapılan çalışma sonucu özel bir ekip oluşturan jandarma, Tekirdağ'a kaçan cinayet zanlısını operasyonla yakaladı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24 Eylül Pazar günü jandarma ekipleri, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülerek ormanlık alana atıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) oluşan özel bir ekiple olay yeri ve bölgesinde 9 gün yapılan titiz çalışmalar sonucunda öldürülen kadının A.T. olduğunu tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet zanlısının Tekirdağ'a kaçan M.Ç. olduğunu belirledi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen JASAT timlerince M.Ç., yapılan operasyon sonucu yakalanıp suçunu itiraf etti.

M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA