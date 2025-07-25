Antalya'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Aksu, Manavgat, Muratpaşa ve Gazipaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına çok sayıda personel ve araçla müdahale edilirken, bazı mahallelerdeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Aksu, Manavgat ve Muratpaşa'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Gazipaşa'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde meydana gelen orman yangınlarına müdahalenin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Aksu ilçesinde çıkan yangına 449 personel, 7 helikopter, 4 uçak ve 146 kara aracı müdahale etti. Yangından etkilenen Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttaki 290 kişi ile 30 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 3 konut hasar görürken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının kontrol altına alındığı ilçede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manavgat ilçesindeki yangına ise 129 personel ve 53 kara aracı müdahale etti. Güzelyalı Mahallesi'ndeki 3 konuttan 10 vatandaş tahliye edilirken, yangının kontrol altına alındığı ilçede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa ilçesinde çıkan yangına 53 personel ve 26 kara aracı müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürüyor.

Gazipaşa ilçesinde yangına müdahale devam ediyor

Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'ndeki yangına 124 personel, 4 helikopter ve 41 kara aracı ile müdahale devam ediyor. Valilik, yangınla canla başla mücadele eden kahraman ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti. - ANTALYA