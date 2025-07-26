Antalya'da Orman Yangınında Görevli Araç Devrildi, İki Görevli Yaralanmadı

Antalya'da Orman Yangınında Görevli Araç Devrildi, İki Görevli Yaralanmadı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekiplere yemek taşıyan bir aracın şarampole devrilmesi sonucu kazaya karışan iki görevli yara almadan kurtuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devam eden orman yangınında görevli personellere yemek taşıyan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan iki görevli kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çile Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğanca Mahallesi'nde çıkan ve iki gündür devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere iaşe taşımakla görevli pikap tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Araçta bulunan iki görevli kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, devrilen aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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