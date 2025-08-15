Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Devrildi, İki Personel Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, orman yangınına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan iki personel yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, orman yangınına müdahaleye giderken devrildi. Kazada araçta bulunan 2 personel yaralandı.

Kaza, Haspınar Mahallesi Sinin Suyu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pınargözü İşletme Şefliği'ne ait arazöz, yangın ihbarı üzerine bölgeye giderken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada arazözde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü personeli Necati Sayın ve Furkan Bulut yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı orman işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Putin bugün bir araya geliyor! Kritik görüşme öncesi Lavrov'dan tişörtlü mesaj

Dünyanın güzünün çevrildiği görüşme öncesi olay mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.