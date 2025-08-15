Antalya'da Orman Yangınına Müdahale Eden Arazöz Devrildi, İki Personel Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, orman yangınına müdahaleye giderken devrildi. Kazada araçta bulunan 2 personel yaralandı.

Kaza, Haspınar Mahallesi Sinin Suyu mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Pınargözü İşletme Şefliği'ne ait arazöz, yangın ihbarı üzerine bölgeye giderken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada arazözde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü personeli Necati Sayın ve Furkan Bulut yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı orman işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA