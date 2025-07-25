Antalya'da Orman Yangını: Yaşlı Adam Alevlerden Kaçarak Kurtuldu

Antalya'da Orman Yangını: Yaşlı Adam Alevlerden Kaçarak Kurtuldu
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Aksu'da çıkan orman yangınında yaşlı bir adam, itfaiye ve orman ekiplerinin uyarısıyla evinden kaçtı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı, ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ve orman ekiplerinin haber vermesiyle evinden kaçan yaşlı adam, "Yangın evimin dibine kadar geldi. Eğer haber vermeselerdi kaçamazdım. Amca kaç dediler, onlar da kaçtı ben de" dedi.

Sabah saatlerinde Aksu'nun Fatih Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Yurtpınar Mahallesi'ne sıçramıştı. Bölgede ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu yangının etkisi ilk başladığı anlara göre azaldı. Alevler ise yangının ilk saatlerinde bölge sakinlerinin evlerini tehdit etti. Vatandaşlar yanı başlarına kadar gelen alevler nedeniyle büyük korku yaşadı.

Bölge sakinlerinden Nurettin Çelen, "Sabah 10 gibi rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. İtfaiye, orman ve vatandaşların müdahalesiyle alevlerin evlere gelmesini önledik. Çam ağaçlarının kozalakları sıçrıyor başka yerde çıkıyordu, şu an yangın azaldı" dedi.

75 yaşındaki Servet Çiçekçi ise evinin önünde oturduğu sırada yangını gördüğünü ve ekiplerin kendisini uyarmasıyla evinden uzaklaştığını anlattı. Çiçekçi, "Yangın nasıl geldiyse anlayamadık. Hepimiz kaçtık. Evin önünde oturuyordum, bir anda alevler geldi. 'Amca kaç' dediler onlar da kaçtı ben de. Haberim olmasaydı ben kaçamazdım. İtfaiye ve orman ekipleri haber verdi" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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