Antalya'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin iki farklı noktadan yükseldiği alanda, bölge halkı kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Güvenlik nedeniyle turizm yolu araç trafiğine kapatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki ormanlık alanda, yolun her iki tarafında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda söndürme helikopteri, itfaiye aracı ve tarım ilaçlama aracı sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken, bölgedeki dumanlar çevre mahalleleri de etkiledi. Yangının büyüme ihtimaline karşılık, güvenlik önlemleri kapsamında turizm yolu araç trafiğine kapatıldı.

Ellerindeki kovalar, bidonlar ve çeşitli malzemelerle yangın alanına koştular

Bölge halkı ise alevlere karşı seferber oldu. Ellerindeki kovalar, bidonlar ve çeşitli malzemelerle yangın alanına koşan vatandaşlar, itfaiye ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor. - ANTALYA