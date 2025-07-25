Antalya'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ilçe halkında paniğe neden oldu. Vatandaşlar, hortumlarla kuru otları sulayarak alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 09.40 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı. Alevlerin evlerine ulaşmasından endişe eden vatandaşlar, ellerine hortum alarak kuru otları sulayıp önlem almaya çalıştı. Vatandaşların yaşadığı endişe ise kameralara yansıdı.

"Bütün varım yoğum bu evim, inşallah biran önce yangın söner"

Evini korumak için eline hortumu alıp mücadele veren Fatih Verdes, "Burada evimi kurtarmak için hortumla otluk alanı sulayarak önlem alıyorum. Etrafı suluyorum ki yangından etkilenmeyelim. Burada bir evim ve bahçem var. Bunları kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah bir an önce söner. Yangın çıktığında çok tedirgin oldum ama elimden fazla bir şey gelmiyor. Bütün varım yoğum bu evim. Yangının külleri bu tarafa doğru geliyor, hatta amcamın evinin orasına kadar ulaştı. Orası yandı ama söndürdük. Şimdi ben de buraları suluyorum, elimden gelen tedbiri almaya çalışıyorum" dedi.

"Yangın çıktığında çok korktuk"

Yangının evine ulaşmaması için çaba gösteren başka bir vatandaş ise, "Allah herkesi bu yangınlardan korusun. Şu anda yangın bu tarafta değil ama gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yangın çıktığında çok korktuk. Buradaki seralar etkilenmedi ama bir evimiz, bahçemiz ve tavuklarımız var. Burada yaşıyoruz. Umarım yangın bir an önce söner" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ANTALYA