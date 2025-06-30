Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangın, havadan karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar orman dışı alan ve 0.2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Aksu ilçesi Hacıeliler Mahallesi'ndeki ormanlık ve kırsal alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve hava desteği talep edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerleşim alanlarına yakın olan makilik ve ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahalesi devam etti. Yangına 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 3 hektar orman dışı alan ve 0.2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hacıaliler Mahalle Muhtarı Osman Üstündaş, "Rüzgarla birlikte büyüdü. Yerleşim alanlarına çok yakındı. Büyük bir felaketten kurtulduk. Bugünlerde hepimizin dikkatli olması lazım. Neden dolayı yangının çıktığını bilmiyoruz. Vatandaş olarak duyarlı ve bilinçli olmamız gerekiyor. Ekiplerin müdahalesi olmasa çok büyük bir felaket olurdu. Hasarımız var ama en büyük sevincimiz insana zarar gelmemesi" dedi.

Bölge sakinlerinden bir vatandaş da, "Balkonda küller uçuşmaya başlayınca yangın çıktığını fark ettik. Hepimiz vatandaşlar olarak yardımcı olmaya çalıştık. Uçak ve helikopterlerle müdahaleyle kontrol altına alındı yangın. Yine de hepimiz bekliyoruz. Çok korktuk. Komşular her yer yanacak diye tedirgin oldu. Herkes dışarıya çıktı. - ANTALYA