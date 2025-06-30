Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında toplam 3 hektar orman dışı ve 0.2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde ormanlık ve kırsal alanda çıkan yangın, havadan karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar orman dışı alan ve 0.2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Aksu ilçesi Hacıeliler Mahallesi'ndeki ormanlık ve kırsal alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve hava desteği talep edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerleşim alanlarına yakın olan makilik ve ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahalesi devam etti. Yangına 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 3 hektar orman dışı alan ve 0.2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hacıaliler Mahalle Muhtarı Osman Üstündaş, "Rüzgarla birlikte büyüdü. Yerleşim alanlarına çok yakındı. Büyük bir felaketten kurtulduk. Bugünlerde hepimizin dikkatli olması lazım. Neden dolayı yangının çıktığını bilmiyoruz. Vatandaş olarak duyarlı ve bilinçli olmamız gerekiyor. Ekiplerin müdahalesi olmasa çok büyük bir felaket olurdu. Hasarımız var ama en büyük sevincimiz insana zarar gelmemesi" dedi.

Bölge sakinlerinden bir vatandaş da, "Balkonda küller uçuşmaya başlayınca yangın çıktığını fark ettik. Hepimiz vatandaşlar olarak yardımcı olmaya çalıştık. Uçak ve helikopterlerle müdahaleyle kontrol altına alındı yangın. Yine de hepimiz bekliyoruz. Çok korktuk. Komşular her yer yanacak diye tedirgin oldu. Herkes dışarıya çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim

Yeni sözleşmeyi imzaladı: Türk olmak isterim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.