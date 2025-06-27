Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 helikopter, 6 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA