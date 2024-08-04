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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 0.5 dekar alan zarar gördü.

Antalya'da sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. 0.5 dekar alanın zarar gördü.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman işçisi hızla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çabanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yaklaşık 0.5 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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