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Antalya'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kısmen kontrol alına alındığı, birkaç noktada çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda orman yangın işçisi ile müdahale edildi. Ormanlık alanda rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam eden yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınabildi. Dağlık ve sarp arazideki çıkan ve birkaç noktada halen devam eden yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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