Antalya'da Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Başladı

Antalya'da Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Başladı
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Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve hava desteği talep edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Aksu ilçesi Hacıeliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğünden arazöz ve hava desteği talep edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yerleşim alanlarına yakın olan makilik ve ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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