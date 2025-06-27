Antalya'da Orman Yangını Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde Yeşilkaraman Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, 20 dönüm yeni ekili ormanlık alana zarar verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.30 sularında ilçeye bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

"Yaklaşık 20 dönüm yeni ekili ormanlık alan zarar gördü"

Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Kerim Dikmen yaptığı açıklamada, "Yangın çıktığı an hemen haberimiz oldu. Saniyelerle, dakikalarla yarıştık. Ekiplerimiz anında müdahale etti, bizler de yardımcı olduk. 10.30'da başlayan yangın 11.10'da kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm yeni ekili ormanlık alan zarar gördü. Müdahale gecikseydi, seralarımız ve yerleşim yerlerimiz tehdit altına girebilirdi" dedi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları ve olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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