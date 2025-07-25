Antalya'da Orman Yangını: Evler Zarar Gördü, Hayvanlar Kurtarılmaya Çalışıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının soğutma çalışmaları sürerken, geride yürek burkan manzaralar kaldı. Yangında bazı evler ve ahırlar zarar görürken, vatandaşlar alevlerden hem evlerini hem de hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Mahallesinde yangın olduğunu duyan Ali Gülcan, "Benim ev yanıyor, kurtarın" diyerek arkadaşından yardım isterken, Osman Karakurt ise "Bu ateşi yakan kişilerin öbür tarafta yeri var mı yok mu?" sözleriyle isyan etti.

Aksu ilçesi Fatih ve Yurtpınar Mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına sıçradı. Yangın sırasında bölgedeki bazı köpekler vatandaşlar ve ekipler tarafından güvenli alana taşındı. Dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı. Yangının çevresinde birçok tavuk kümesinin de zarar gördüğü gözlendi. Yangından etkilenen bazı evlerde ise pencere ve camlar kullanılamaz hale geldi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında çok sayıda hayvan ve yapıda maddi zarar oluştu. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacak.

"Benim ev yanıyor, kurtarın' dedi"

Alevlerin sardığı evlerden biri Ali Gülcan'a aitti. Çocukluk arkadaşı Musa Kaplan, yangın anlarını şu sözlerle anlattı: "Yangın sabah saatlerinde başladı. Ali telefon etti, 'Benim ev yanıyor, kurtarın' dedi. Biz çok uğraştık. Alevler buraya gelmeden üç arazöz dolu şekilde bekledi. Traktörle biz söndürmeye çalıştık. Ama saatler sonra yangın buraya da ulaştı. Eşyalar, klima her şey kül oldu. En acısı, Ali'nin kolu kesildi, hastaneye kaldırdılar. Hala haber alamadık. Evi birlikte yapmıştık"

Yangında Gülcan ailesinin tavukları ve köpekleri de zarar gördü. Kaplan, "Köpeğini salmıştım, onu kurtardık. Tavukların bir kısmı yandı, bir kısmını su sıkarak kurtardık" dedi.

"Üç köpeğim vardı, biri hala yok"

Yangından etkilenen bir diğer vatandaş Osman Karakurt ise sabah işe gitmişti. Yangın haberini alınca hemen evine döndüğünü söyleyen Karakurt, yaşadıklarını şöyle aktardı: "Yangını haber aldım, hemen 112'yi aradım. İçim rahat etmedi, eve döndüm. Üç köpeğim vardı. İkisi salıktı, biri bağlıydı. Bağlı olanı kurtarabildim, diğer salık olanı sonradan bulduk. Ama biri hala kayıp. Bu ev babaannemden kalma, iki yıldır burada yaşıyorum. Şimdi bu zararımız ne olacak? Kim karşılayacak? Bu ateşi yakan kişilerin öbür tarafta yeri var mı yok mu?" - ANTALYA