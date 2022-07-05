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Antalya'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tünektepe mevkiinden yükselen dumanlar üzerine harekete geçen ekipler, kayalık ve yüksek bir alanda bulunan yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı ile havadan 7 arazözle karadan müdahale ediyor. Öte yandan, 1 hektarlık alanda etkili olan yangın sebebiyle bölgede bulunan teleferik seferlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

(İHA)

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