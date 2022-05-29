Kemer'de orman yangını - Haberler

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Kemer'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Kemer'de orman yangını Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

- Kemer'de orman yangını

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kemer Belediyesi gönüllü yangın ekibi de itfaiye ekiplerine yardım etti. Kemer Belediyesi su arazözünün de müdahale ettiği orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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