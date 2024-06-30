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Antalya'da orman yangın

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Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı.

Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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