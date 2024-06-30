Antalya'da orman yangın
Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. - ANTALYA
Antalya'nın Lara bölgesinde orman yangını çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. - ANTALYA
Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
İzmir'de binada patlama: 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?
CHP'li belediye başkanı darp iddiasıyla tutuklandı
İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Tayland'ı karıştıran Türk genci! Kendisiyle barışmayan eski kız arkadaşına neler yaptı neler
Kafasından vurulmuş halde bulunmuştu! 5 yaşındaki çocuğu silahla oynarken öldürmüş
Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz