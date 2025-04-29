Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı
'Valinin yeğeniyim' yalanı pahalıya patladı

Görüntü tepki çekmişti! "Valinin yeğeniyim" yalanı pahalıya patladı

Antalya'da Orman Muhafaza Memurlarına Rüşvet Operasyonu

Antalya'da Orman Muhafaza Memurlarına Rüşvet Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da orman muhafaza memurları, orman arazisini işgal eden bir şahıstan 100 bin lira rüşvet isterken suçüstü yakalandı. İki kamu görevlisi, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Antalya'da orman muhafaza memurları, orman arazisini işgal eden şahsa ceza yazmamak için 100 bin lira rüşvet isterken suçüstü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., Serik ilçesindeki bir orman arazisinin işgaliyle ilgili işlem yapmamak karşılığında E.T. isimli şahıstan 100 bin Türk lirası rüşvet talep etti.

100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandılar

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Kepez ilçesinde belirlenen buluşma noktasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.Ş. ve V.C.Y. isimli kamu görevlileri, suç unsuru olan 100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.