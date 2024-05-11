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Antalya'da Orman Arazi Dolandırıcıları Tutuklandı

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Antalya'da orman arazilerinin kiralanması ve tahsisini yapabilecekleri vaadiyle vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da orman arazilerinin kiralanması ve tahsisini yapabilecekleri vaadiyle vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini yüksek orman mühendisi olarak tanıtan ve Orman Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan orman arazilerinin Orman Kanununa göre 49 yıllığına kiralama konusunda iş ve işlemleri takip ederek, bu yerlerin kiralanması ya da tahsis edilmesi için gereken işlemleri sorunsuz halledebileceklerini söyleyerek güven oluşturdukları, bu yolla nakit ve banka üzerinden para almak suretiyle vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

"Nitelikli Dolandırıcılık" olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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