Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Döşemelaltı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda plastik kasa üretimi yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine OSB yangın söndürme ekibinin yanısıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre yaralanın olmadığı yangına müdahale devam ediyor. - ANTALYA