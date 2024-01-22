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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Plastik Kasa Fabrikasında Yangın

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Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Binlerce kasa ve çok sayıda makinenin zarar gördüğü yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Binlerce kasa ve çok sayıda makinenin yandığı yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sırasında Döşemelaltı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Mesainin olmadığı fabrikada kasaların depolandığı bölümden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine OSB itfaiye ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı İstasyonu ve merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede arka bölümden ortaya doğru ilerledi. Alevler metrelerce uzaklıktan görülürken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın ofis bölümünün yanında diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında binlerce plastik kasa ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Antalya Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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