Antalya'da Operasyon: 213 Şahıs Tutuklandı, Çalıntı Araçlar ve Silahlar Ele Geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı. Çalıntı araçlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken aynı zamanda asayiş uygulamalarında 213 şahıs tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri kent genelinde son bir haftada asayiş denetimi ve operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda; 'kasten öldürme, yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık' gibi çeşitli suçlara yönelik; 271 bin 11 şahıs hakkında sorgulama yapıldı, 579'u aranan olmak üzere bin 984 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 213 şahıs tutuklandı.

Trafik ve araç denetimlerinde ise; 57 bin 989 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli ya da yakalamalı 58 araç ele geçirildi. Aynı zamanda operasyonlarda 539 geçici konaklama yeri ile 60 kiralık araç firması kontrol edildi, 6 işletme ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuna yönelik 7 olayda 25 şahsa işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında ise 381 şahsa idari para cezası kesildi.

Yapılan operasyonlarda; 48 adet ateşli silah, 471 adet fişek ve tüfek kartuşu, 4 adet kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA