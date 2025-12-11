Falezlerdeki şüpheli ölümde gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Antalya'da 25 metrelik falezlerde ölü bulunan şahsın gözaltına alınan sevgilisi ve kızı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde 27 Kasım günü sabah erken saatlerde bölgeye balık tutmak için gelen vatandaşlar, 25 metrelik falezlerin denizle buluştuğu alana yakın noktada bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla indikleri kayalık alanda hareketsiz yatan Sami Kırkuşu'nu (44) yaklaşık 2 saatlik operasyonun ardından sedye ile yukarı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kırkuşu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen şahsın kardeşinin "Ağabeyim ölmüş" diye bağırması ise yürekleri yaktı. 4 çocuk babası Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın yakınları ölümün şüpheli olduğu iddiasıyla bir TV programına başvurdu. Yakınları, Sami Kırkuşu'nun olaydan önce sevgilisi S.Y. ile birlikte olduğunu ve cep telefonunun kendisinde bulunduğunu belirtti.

Sevgilisi ve kızı gözaltına alındı

Aile, katıldıkları TV programında Kırkuşu'nun falezlerden düşmediğini, sevgilisi S.Y. tarafından itilmiş olabileceğini iddia etti. Programa telefonla bağlanan S.Y.'nin bindiği taksi şoförünün kadının kendisine "Sevgilim kendisini kayalıklardan attı" dediğini ve polis merkezi yerine evine gittiğini belirtmesi üzerine iddiaların odağındaki S.Y. ve kızı dün sabah Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete getirilerek ifadeleri alınan S.Y. ve kızı, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından S.Y. ve kızı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA